Деякі країни ЄС можуть дати Україні більше ППО: Вадефуль назвав це вирішальним

Війна в Україні нині наближається до вирішальної стадії, висловив припущення німецький міністр.

Деякі члени Євросоюзу мають резерви для посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Про це сказав на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав ЄС очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Радіо Свобода.

За його словами, в ЄС повинні проаналізувати, яку конкретну військову підтримку можуть надати Україні, особливо щодо протиповітряної оборони.

"Деякі держави-члени все ще мають резерви, про які нам тепер потрібно поговорити між собою, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли досягати своєї мети", – наголосив Вадефуль.

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Він також висловив припущення, що війна в Україні нині наближається до вирішальної стадії. Тож, на його думку, партнери зараз мають бути згуртованими.

"Росія повинна усвідомити, що її шлях – пошук військових рішень, спроби силою, зокрема гібридними засобами, реалізувати свої претензії – зазнав невдачі", – підкреслив міністр.

Ракети-перехоплювачі від ЄС – останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні висока представниця Єврооюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени передати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких невдовзі спливає.

Вона також наголосила, що липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні.

Каллас наголосила, що Росія справді посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його.

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