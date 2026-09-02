Скандальний полк 'Скеля' вже воює на фронті під підпорядкуванням корпусу 'Азов'

У корпусі заявили про покращення дисципліни та мінімізацію втрат, а також пообіцяли передати полку свій бойовий досвід.

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" офіційно перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Частини полку вже перемістилися на смугу відповідальності корпусу та виконують бойові завдання. Про це повідомили у Facebook корпусу.

Упродовж серпня кілька батальйонів "Скелі" разом із управлінням полку були переміщені на ділянку фронту, де діють підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов". За інформацією корпусу, бійці вже виконали поставлені завдання із зачистки районів, куди проникли російські військові, у смугах оборони бригад.

"Упродовж серпня декілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ "Азов" та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад", – йдеться у повідомленні.

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У "Азові" заявили, що після переміщення підрозділів вдалося покращити рівень виконавчої дисципліни та мінімізувати втрати під час виконання бойових завдань.

Наразі триває подальше переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту. Це має дозволити ефективніше координувати дії підрозділів і використовувати їхні можливості в межах єдиного угруповання.

У корпусі також заявили про готовність передати командуванню та військовослужбовцям "Скелі" власний бойовий досвід, а також підходи й принципи роботи.

"Азов" наголосив, що ці напрацювання мають допомогти полку й надалі ефективно виконувати бойові завдання, водночас максимально зберігаючи життя та здоров'я особового складу.

Скандали навколо полку "Скеля"

У червні ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому повідомили про небойові випадки смерті в полку "Скеля". Лише з кінця 2025 року до весни 2026 в "Скелі" зафіксували смерть щонайменше 26 військових, які не були повʼязані з бойовими втратами.

На тлі цього розслідування, в "Скелі" відсторонили від виконання обов'язків командира полку Юрія Гаркавого. Також в полк було направлено правоохоронців, які мали провести розслідування інцидентів.

Згодом стало відомо, що українське командування планує обʼєднати всі "розкидані" підрозділи 425 окремого штурмового полку "Скеля", аби вони надалі виконували завдання на одній ділянці фронту під командуванням корпусу "Азов".

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