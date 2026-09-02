Поїзди 'Укрзалізниці' масово затримуються: які рейси відстають найбільше

В УЗ спростували інформацію про влучання у залізничну інфраструктуру в центрі Києва.

Сьогодні, 2 вересня, фіксується значна затримка низки поїздів "Укрзалізниці". Найбільше запізнюються рейси, що прямують із Харкова, Дніпра та Запоріжжя на захід України, повідомляє залізнична компанія.

Найбільше затримується поїзд №103/104 Лозова – Львів з відставання від графіка в понад 10 годин.

Також значні затримки мають:

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№1/2 Харків – Рахів – понад 7 годин;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль – майже 7 годин;

№3/4 Дніпро – Ужгород – майже 7 годин;

№21/22 Харків – Львів – понад 5 годин;

№53/54 Дніпро – Одеса – понад 5 годин;

№7/8 Харків – Одеса – майже 5 годин;

№5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ – понад 4 години;

№85/86 Дніпро – Львів – понад 4 години.

Ще кілька рейсів затримуються приблизно на 3-4 години, зокрема №201/202 Миколаїв – Херсон, №37/38 Запоріжжя – Київ, №285/286 Дніпро – Львів та №41/42 Дніпро – Трускавець.

Водночас частина поїздів має значно менші затримки – від кількох десятків хвилин до 2 годин. В УЗ наголошують, що інформація про затримки оновлюється автоматично, тому час прибуття поїздів може змінюватися.

У пресслужбі компанії також спростували повідомлення про нібито влучання в залізничну інфраструктуру в центрі Києва.

Затримки потягів в Україні - останні новини

28 серпня десятки поїздів УЗ рухалися із затримками через вплив бойових дій. Також і 27 серпня через вплив бойових дій в Україні затримувались десятки поїздів далекого сполучення. Найскладніша ситуація тоді склалася з поїздом №775/776 Суми – Київ. Його затримка становила 17 годин 15 хвилин.

22 серпня росіяни вдарили балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок ворожого удару загинув працівник "Укрзалізниці".

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