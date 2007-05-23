Старі мережі, які десятки років ніхто не міняв, не витримують навантаження

Незабаром у Києві проводитимуть планову заміну електромереж. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на АК "Київенерго".

За словами голови правління компанії Бориса ЯЩЕНКА, на ці потреби нинішнього року передбачено 53 мільйони гривень, з них 5 млн. вже освоєно.

У повідомленні зазначається, що старі мережі, які десятки років ніхто не міняв, сьогодні не витримують навантаження і потребують капітального ремонту, а не ситуативного локального реагування. Як приклад – знеструмлення центральних вулиць міста 22 травня. Близько 15.00 сталося пошкодження електричної кабельної лінії 35 кВ підстанції «Жовтнева-Телецентр-Львівська» з подальшим повним відключенням релейним захистом ПС 35/10 кВ «Львівська».

У зв’язку з цим було аварійно припинено електропостачання 59 будинків вулиць Артема, Обсерваторної, Коцюбинського, Січових стрільців, Воровського, Кудрявської.

За словами Б.ЯЩЕНКА, знеструмлені були лише житлові будинки. В усі установи, в тому числі дипломатичні місії та лікарні, електроенергію подавали автономно.

Станом на 21.10 пошкодження було ліквідовано, у всіх знеструмлених будинках відновлено живлення.