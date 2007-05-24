Станік і Пшеничний прорвалися до КС

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ пропонує на годину припинити роботу ВР, аби народні депутати мали можливість поїхати до Конституційного Суду і на місці розібратися в ситуації, що склалася.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні під час пленарного засідання.

Крім того, голова ВР запропонував депутатам прийняти постанову “проти узурпації влади, яка здійснюється останнім часом”.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Шевченківський райсуд Києва заборонив пускати звільнених Президентом суддів КС Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА в приміщення Конституційного Суду.

Сьогодні вранці, за даними деяких ЗМІ, охорона Конституційного Суду посилена.

Між тим С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНИЙ вже пройшли в будівлю Конституційного суду.