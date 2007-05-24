Гриценко зголив бороду, яку носив 6 років

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО дотримав слова і після виплати військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення поголився.

Про це міністр сказав журналістам в літаку, прямуючи до Полтави, передає кореспондент УНІАН.

«Я колишній військовий… Офіцерська етика передбачає вагу слова. Я дав слово і повинен це робити», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я дав слово офіцера на колегії Міноборони, що зроблю все від мене залежне для того, щоб вирішити критично важливе питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців – воно вирішено з 1 квітня», - підкреслив міністр.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що отримав доповідь, відповідно до якої військовослужбовці всіх військових частин отримали підвищене грошове забезпечення.

Він зазначив, що той незначний дискомфорт, який пов’язаний зі зміною зовнішності та деякою мірою стилю життя не співставний з тим успіхом, який вдалося досягти. При цьому він відзначив, що носив бороду 6 років.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що протягом багатьох років не було потрібної уваги з боку держави до людей в погонах, і армія отримувала значно менше, ніж військові силових структур.

«Це питання вдалося вирішити», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр повідомив, що протягом листопада-березня кожен день на його стіл потрапляло декілька папок із справами офіцерів, які бажали звільнитися, а зараз такі накази він підписує один раз на три дні. За попередніми даними, кількість офіцерів, які хочуть звільнитись, зменшилась в 10 разів. «Люди побачили, що держава дбає про людей, які їй служать», - додав він.

А.ГРИЦЕНКО поголив бороду, але залишив вуса.

Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв рішення про збільшення з 1 квітня грошового забезпечення для військовослужбовців.

Згідно з постановою, передбачені наступні параметри грошового забезпечення: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант 1680 грн., капітан – 1800 грн., майор – 1900 грн., підполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.