Відбудуться змагання ”Берег -2007” з ловлі риби спінінгом

27 травня о 06:30 на річці Дніпро в акваторії нової набережної (район ПЕТРОВСЬКОГО ж/д моста (знаходиться нижче за течією за Московським мостом на правому берегу) проводяться змагання "Берег -2007" з ловлі риби спінінгом з берега на штучну приманку.

До змагань допускаються учасники віком від 7 років (від 7 до 14 років - у присутності батька).

Оргкомітет змагань складається з представників організаторів і співорганізаторів.

Організаційний внесок учасника - 20 грн. (для учасників старше 18 років).

Результати визначаються за загальною вагою спійманої риби. У залік йде хижа риба: голавль, язь, сазан, сом, окунь, щука, судак, жерех.

Організатор: інтернет-клуб «Будинок Рибака» під егідою журналу «Світ Рибалки», за підтримки «Громади Рибалок України» і київській Федерації риболовецького спорту. Призи надають компанії Salmo, Flagman, Balzer.

Заявки на участь присилати на електронну адресу:

bereg_2007@ukr.net

У заявці обов`язково вказати:

1. ПІО.

2. Рік народження.

3. Контактний телефон.

Крайній термін подачі заявки 25 травня. Заявки, прислані після о 23.59 25.05.2007, не розглядаються.

Повний список зареєстрованих учасників буде опублікований на форумі 26.05.2007.

Забороняється під час змагань:

1. Заходити у воду глибше, ніж по коліно.

2. Знаходитися в нетверезому стані (моментальна дискваліфікація).

3. Ловити більш ніж на 1 приманку і використовувати приманки тваринного походження. Дозволяється використовувати додаткові поплавці або вантажила, але додаткові приманки ЗАБОРОНЕНІ!!!

Додаткова інформація на сайті «Будинок рибака» http://fishing.kiev.ua.

т. 503-95-19 Марина