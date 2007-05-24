Відбудуться змагання ”Берег -2007” з ловлі риби спінінгом
27 травня о 06:30 на річці Дніпро в акваторії нової набережної (район ПЕТРОВСЬКОГО ж/д моста (знаходиться нижче за течією за Московським мостом на правому берегу) проводяться змагання "Берег -2007" з ловлі риби спінінгом з берега на штучну приманку.
До змагань допускаються учасники віком від 7 років (від 7 до 14 років - у присутності батька).
Оргкомітет змагань складається з представників організаторів і співорганізаторів.
Організаційний внесок учасника - 20 грн. (для учасників старше 18 років).
Результати визначаються за загальною вагою спійманої риби. У залік йде хижа риба: голавль, язь, сазан, сом, окунь, щука, судак, жерех.
Організатор: інтернет-клуб «Будинок Рибака» під егідою журналу «Світ Рибалки», за підтримки «Громади Рибалок України» і київській Федерації риболовецького спорту. Призи надають компанії Salmo, Flagman, Balzer.
Заявки на участь присилати на електронну адресу:
У заявці обов`язково вказати:
1. ПІО.
2. Рік народження.
3. Контактний телефон.
Крайній термін подачі заявки 25 травня. Заявки, прислані після о 23.59 25.05.2007, не розглядаються.
Повний список зареєстрованих учасників буде опублікований на форумі 26.05.2007.
Забороняється під час змагань:
1. Заходити у воду глибше, ніж по коліно.
2. Знаходитися в нетверезому стані (моментальна дискваліфікація).
3. Ловити більш ніж на 1 приманку і використовувати приманки тваринного походження. Дозволяється використовувати додаткові поплавці або вантажила, але додаткові приманки ЗАБОРОНЕНІ!!!
Додаткова інформація на сайті «Будинок рибака» http://fishing.kiev.ua.
т. 503-95-19 Марина