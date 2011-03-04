Понад 4 тисячі українок отримали звання «Мати-героїня»
Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв почесні звання «Мати-героїня» понад 4 тисячам багатодітних жінок з усіх регіонів країни.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ підписав відповідні укази напередодні Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.
Загалом з початку 2011 року це почесне звання отримали вже понад 7 тисяч матерів, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
Удостоєні цієї державної нагороди зможуть отримати передбачену чинним законодавством одноразову винагороду в розмірі понад 9 тисяч грн.
Усього до кінця 2011 року планується відзначити близько 30 тисяч багатодітних матерів.