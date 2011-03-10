Міліція вже з'ясувала, що палестинця, який зник з потягу, у неї немає

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо місця перебування громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ, який зник за нез’ясованих обставин 18 лютого з потяга № 63 “Харків-Київ”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомлені, до Міністерства внутрішніх справ України від різних державних і громадських установ та організацій надходять заяви щодо надання допомоги у встановленні місцезнаходження 42-річного громадянина Палестини Д.АБУСІСІ. Наразі повідомляється, що до органів внутрішніх справ громадянин Д.АБУСІСІ не потрапляв та працівниками міліції не затримувався.

"На його розшук було орієнтовано особовий склад органів внутрішніх справ України, прикордонні та митні пости, здійснено перевірку за наявними обліками міліції, лікувальних закладів, готелів тощо. Таким чином, перевірялася вся інформація, яка може допомогти встановити місцезнаходження Д.АБУСІСІ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зі слів дружини Д.АБУСІСІ Вероніки АБУСІСІ відомо, що зниклий наразі може перебувати за кордоном. Також жінка повідомляє, що після зникнення вона спілкувалася з чоловіком та його адвокатом по телефону, зазначають в міністерстві.

Наразі МВС вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження цієї особи.

Як повідомляв УНІАН, раніше дружина Д.АБУСІСІ повідомила, що до України вони приїхали 27 січня, проте за певних обставин вона вимушена була повернутися додому, а її чоловік залишився в Україні для оформлення документів, що надають посвідку на проживання в Україні.

За словами дружини палестинця, 18 лютого її чоловік виїхав із Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону № 6, двоє невідомих висадили Дірара на одній зі станцій.

Як зазначила В.АБУСІСІ, дізнавшись про те, що сталося, вона терміново прилетіла до Києва й разом із братом чоловіка намагалася добитися від столичних правоохоронних органів, зокрема, на залізничному вокзалі Київ-Пасажирський прийняти заяву для розшуку. Проте, як сказала В.АБУСІСІ, міліція без жодних пояснень відмовилася прийняти заяву.

В.АБУСІСІ не виключає, що її чоловіка було викрадено з метою отримання викупу, а також, що це пов`язано з його професійною діяльністю, оскільки Д.АБУСІСІ в Секторі Газа обіймав високу посаду на місцевій електростанції.