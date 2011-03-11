Головний санлікар України: червоний пил не становить загрози

Червоний пил зі шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу не становить загрози для здоров`я населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО після виїзного засідання комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації, в роботі якого взяли участь голвоа Державної екологічної інспекції України Павло ЖИЛА, головний державний санітарний лікар України С.РИЖЕНКО, представники Миколаївського глиноземного заводу.

«Побоювань як таких на сьогоднішній день немає, - сказав він. – Єдине, що потрібно - ще раз погасити водою пил у житловій забудові. Й надалі не допускати неспокою».

За словами С.РИЖЕНКА, члени державної комісії поставили підприємству завдання, щоб промисловий пил не потрапляв у житлову забудову.

«Це основна вимога, - сказав С.РИЖЕНКО. - Це викликає підозру в людей, як пил впливає на організм людини. Ми знаємо, що він належить до 4-го класу небезпеки й великої біди принести не може. Але підприємство, яке займається шламозберіганням, повинне забезпечувати санітарно-екологічну зону в межах, які затверджені. За санітарно-екологічну зону пил не повинен йти і турбувати населення. Міністр охорони здоров`я поставив завдання вивчити це питання разом із академією наук».

На сьогоднішній день, зазначив С.РИЖЕНКО, немає ніяких наслідків, окрім чисто психологічної шкоди для населення.

Особливих рекомендацій із приводу того, як поводитися людям у зоні запилення, С.РИЖЕНКО не дав.

Розмір збитків, завданих навколишньому середовищу, фахівці визначили в 17 тис. грн.

«Збитки за результатами вимірів незначні, - сказав П.ЖИЛА. - Вони становлять приблизно 17 тис. грн. Це збитки, які будуть виставлені підприємству за забруднення навколишнього середовища. Слід зазначити, що ці відходи належать до 4-го класу небезпеки, є нетоксичними й малонебезпечними. Значних збитків навколишньому середовищу, насправді, не завдано».

Як повідомляв УНІАН, у лютому сталося розпилення шламу зі шламосховища № 2 Миколаївського глиноземного заводу, внаслідок чого навколишня територія й ближні села Жовтневого району - Лимани, Надбузьке, Галицинівка - вкрилися червоним пилом.

25 лютого за розпорядженням губернатора Миколаївської області М.КРУГЛОВА було створено робочу групу з мінімізації наслідків розпилення червоного шламу. Він звернувся до Міністерства екології України з проханням провести експертизу шламосховища № 2. Керівництву глиноземного заводу він запропонував розробити відповідні доповнення, які забезпечать повну безпеку шламосховища.

9 березня було зафіксовано повторний викид червоного пилу зі шламосховища № 2.