СБУ знає про зникнення в Україні палестинського громадянина

Служба безпеки України має намір звернутися до регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців (УВКБ ООН) із приводу заяви про викрадення громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"СБУ поінформована про зникнення в Україні палестинського громадянина Дірара АБУСІСІ. На даний момент інцидент розслідують органи Міністерства внутрішніх справ України. На сьогодні ми не маємо офіційного підтвердження про перебування на території Ізраїлю цього громадянина", - повідомили в прес-центрі СБУ.

"Також ми маємо намір звернутися до Представництва ООН в Україні з проханням надати підтвердження або спростування інформації, яку висловив у коментарях ЗМІ радник із питань суспільної інформації регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Максим БУТКЕВИЧ про те, що громадянин Палестини був нібито викрадений і нелегально транспортований із території України", - повідомили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка АБУСІСІ. За її словами, 18 лютого її чоловік виїхав із Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, у ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону № 6, двоє невідомих висадили Дірара на одній зі станцій.

Як зазначила В.АБУСІСІ, дізнавшись про те, що сталося, вона терміново прилетіла до Києва і разом із братом чоловіка намагалася добитися від столичних правоохоронних органів, зокрема, на залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський», щоб вони прийняли заяву для розшуку. Проте, як стверджує В.АБУСІСІ, міліція без будь-яких пояснень відмовилася прийняти заяву.

В.АБУСІСІ не виключила, що її чоловіка було викрадено з метою отримання викупу, а також у зв`язку з його професійною діяльністю, оскільки Д.АБУСІСІ в Секторі Газа обіймав високу посаду на місцевій електростанції.

Вчора, 10 березня, в Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України повідомили, що правоохоронці перевіряють інформацію про місце перебування громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.

У ДЗГ МВД також повідомили, що зі слів В.АБУСІСІ відомо, що зниклий наразі може перебувати за кордоном. Також жінка повідомляє, що після зникнення вона спілкувалася з чоловіком і його адвокатом по телефону, зазначають у міністерстві.