Поблизу Луцька біля АЗС розгулює ведмідь

Поблизу Луцька біля автозаправної станції розгулює ведмідь. Зранку він завітав до обійстя жителя села Брище Луцького району, де, набравшись сміливості, підійшов до будинку і почав заглядати у вікна, поклавши передні лапи на підвіконня.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як розповіли правоохоронці, коли чоловік побачив на подвір`ї непроханого гостя, то сховався, щоб не роздратувати його. Через деякий час ведмідь попрямував до АЗС, що розташована поблизу. Чоловік одразу зателефонував на автозаправну станцію та попередив працівників. Після чого ті звернулися по допомогу до правоохоронців.

Зараз на місці події працюють міліціонери, які з`ясовують, звідки поблизу Луцька міг з`явитися ведмідь. Але наразі, за його поведінкою зрозуміло, що він не дикий, а, ймовірно, ручний і, скоріше, за все, це самка ведмедя.