Через вікна Секретаріату видно Ющенка, Кириленка, Васюника, Зварича...

В Секретаріаті Президента понад чотири години тривають переговори щодо виходу з політичної кризи між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ .

Як передає «Українська правда», починаючи з 20:00 у журналістів немає жодної офіційної інформації щодо перебігу переговорів. Водночас вони можуть бачити у вікнах Секретаріату, як на другому поверсі активні дискусії навколо документів ведуть заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представники "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ і Микола ОНІЩУК.

При цьому І.ВАСЮНИК дуже швидко переміщається з одного кабінету в інший із папками документів.

Разом з тим, на четвертому поверсі, де триває зустріч на вищому рівні, час від часу біля вікна з`являється постать Президента.

Кілька хвилин тому біля вікна з`явився лідер "Нашої України" В’ячеслав КИРИЛЕНКО, який активно жестикулював до учасників зібрання і невдоволено намагався висловити їм свою позицію.

Як повідомляв УНІАН, делегати міжпартійного з’їзду «Нашої України» продовжують очікувати на закінчення переговорів керівників держави.

Водночас делегати з’їзду БЮТ, що мав розпочатися о 16.00. і був перенесений на 21.00, досі не розпочався. Початок з’їзду затримується у зв’язку з відсутністю Юлії ТИМОШЕНКО, яка бере участь у консультаціях у Президента України.