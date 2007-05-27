Кравчук: дата виборів буде названа у вівторок на засіданні парламенту

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК упевнений, що у вівторок відбудеться пленарне засідання Верховної Ради, на якому будуть оприлюднені всі домовленості, досягнути у рамках робочої групи, і дата виборів.

Про це він сказав у вечірньому ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, коли має завершитися загострення політичної кризи Л.КРАВЧУК сказав: «Гадаю, що до вівторка». За його словами, «у вівторок має відкритись пленарне засідання Верховної Ради, і на ньому мають бути оприлюднені всі схеми, всі проблеми і дата виборів».

Л.КРАВЧУК наголосив, що Віктор ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ «мають домовитись просто зараз». При цьому він припустив, що якщо цього не станеться існують два варіанти розвитку подій - оптимістичний та песимістичний.

«І той, і той – не найкращі. Один – це коли люди не витримають ситуації і підуть вирішувати питання самі, як це було у Вірменії, скажімо. Це важкий варіант, тому що він може мати складні наслідки. Інший варіант – будуть застосовані адміністративно-правові і силові способи. Це найгірший варіант. А третього нема», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він також висловив думку, що «вибори будуть, вони неминучі». «Не може бути країна без законодавчого органу. Зараз законодавчий орган існує тільки формально. Вибори мають бути, але треба бодай формальні легітимні передумови для цього створити», - зауважив колишній президент і додав: «Я найбільше застерігаю від того, що вибори відбудуться, а потім хтось скаже, що все це нелегітимне, тому що вибори відбулися на нелегітимній правовій базі».