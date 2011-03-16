Влада Києва розраховує збити ціну на гречку

Влада Києва розраховує знизити ціну на гречку за рахунок значного збільшення обсягів її поставок у столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, столична адміністрація на сьогоднішній момент бореться з ростом цін на продукти харчування, в тому числі і на гречану крупу через ярмарки. Він нагадав, що кожної суботи в місті проводиться низка ярмарок у різних районах, куди завозяться продукти харчування з різних регіонів України, і там продається і гречка, і борошно, й інші товари, що користуються попитом.

«Ми зараз хочемо наростити кількість машин за один ярмарок, що проводиться одночасно в десяти районах, до двох тисяч машин. Зараз у середньому до 1,5 тис. машин кожну суботу приїжджають з усіх областей. Таким чином, ми вважаємо, це буде дієвим механізмом», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Він додав, що, використовуючи ідею ярмарок, у місті планується реалізувати проект з відкриття соціальних магазинів. За словами першого заступника голови КМДА, до літа таких магазинів планують відкрити близько ста. «Якщо ми розгорнемо такі магазини, то там буде торгувати виробник, якому не треба буде чекати суботнього ярмарку», - підкреслив О.МАЗУРЧАК.

За його даними, на сьогодні проводиться конкурс на 16 таких продовольчих магазинів, і до кінця місяця він має завершитись.