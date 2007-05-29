”Холдинг Т і С” запустить нову лінію на Ялтинському хлібозаводі

10:00, 29 травня 2007
Суспільство
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31 травня о 14:00 в Ялті  на Ялтинському хлібозаводі ВАТ «Кримхліб» (входить в ЗАТ «Холдинг Т і С») відбудеться  запуск  нової лінії по виробництву подових сортів хліба, в якому візьмуть участь  Президент ЗАТ «Холдинг Т і С», Президент Української асоціації пекарів, народний депутат Верховної Ради  АР Крим Володимир Слабовський, Генеральний директор ВАТ «Кримхліб» Тетяна Хміль, міський голова Ялти Геннадій Добкін, а також інші представники міської адміністрації.

У плані заходу: запуск нової лінії, екскурсія по підприємству. Також відбудеться прес-конференція, в якій візьмуть участь  Президент ЗАТ «Холдинг Т і С», Президент Української асоціації пекарів, народний депутат Верховної Ради АР Крим Володимир Слабовський, Генеральний директор ВАТ «Кримхліб» Тетяна Хміль, міський голова Геннадій Добкін та інші представники міської адміністрації. По закінченню заходу -  фуршет.

Запуск нової лінії відбудеться  31 травня  в 14.00 за адресою: м. Ялта вул. Більшовицька, 29, Ялтинський хлібозавод.

Увага! Для журналістів м. Сімферполя буде організований транспорт. Збори  журналістів - 31 травня  в 12:30 за адресою: Сімферополь,  вул. Севастопольська 51-А, ВАТ «Кримхліб»,  біля входу в адмінспоруду. Виїзд  - 12:45

Акредитація  представників ЗМІ ( до 30 травня, 16.00):

(044) 494-00-50, 8-050-444-888-5 або J.Sheiko@holding-tic.com.ua Юлія Шейко  або за тел. (0652) 44-10-12, Наталія. 

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