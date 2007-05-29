”Холдинг Т і С” запустить нову лінію на Ялтинському хлібозаводі

31 травня о 14:00 в Ялті на Ялтинському хлібозаводі ВАТ «Кримхліб» (входить в ЗАТ «Холдинг Т і С») відбудеться запуск нової лінії по виробництву подових сортів хліба, в якому візьмуть участь Президент ЗАТ «Холдинг Т і С», Президент Української асоціації пекарів, народний депутат Верховної Ради АР Крим Володимир Слабовський, Генеральний директор ВАТ «Кримхліб» Тетяна Хміль, міський голова Ялти Геннадій Добкін, а також інші представники міської адміністрації.

У плані заходу: запуск нової лінії, екскурсія по підприємству. Також відбудеться прес-конференція, в якій візьмуть участь Президент ЗАТ «Холдинг Т і С», Президент Української асоціації пекарів, народний депутат Верховної Ради АР Крим Володимир Слабовський, Генеральний директор ВАТ «Кримхліб» Тетяна Хміль, міський голова Геннадій Добкін та інші представники міської адміністрації. По закінченню заходу - фуршет.

Запуск нової лінії відбудеться 31 травня в 14.00 за адресою: м. Ялта вул. Більшовицька, 29, Ялтинський хлібозавод.

Увага! Для журналістів м. Сімферполя буде організований транспорт. Збори журналістів - 31 травня в 12:30 за адресою: Сімферополь, вул. Севастопольська 51-А, ВАТ «Кримхліб», біля входу в адмінспоруду. Виїзд - 12:45

Акредитація представників ЗМІ ( до 30 травня, 16.00):

(044) 494-00-50, 8-050-444-888-5 або J.Sheiko@holding-tic.com.ua Юлія Шейко або за тел. (0652) 44-10-12, Наталія.