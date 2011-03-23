За нелегального працівника можна буде отримати 5-10 років

Польська влада має намір посилити відповідальність роботодавців за нелегальне працевлаштування іноземців, передбачивши в новому законі покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це пише польська DziennikGazetaPrawna, за даними якої, новий закон має набути чинності 20 липня цього року.

Видання відзначає збільшення кількості іноземців, які працевлаштуються в Польщі з порушенням чинного трудового законодавства.

За даними газети, яка наводить результати перевірок державної інспекції праці, в першому півріччі 2010 року виявлено понад 230 іноземців, які порушують правила працевлаштування, що майже рівнозначно показникам за весь 2009 рік.

Новий закон, який Польща повинна прийняти в рамках зобов`язань перед Євросоюзом, передбачає низку нововведень, що посилюють відповідальність роботодавця за порушення.

Зокрема, кожен роботодавець повинен перевіряти у потенційного співробітника, якого хоче взяти на роботу і який не є громадянином ЄС, документи, які підтверджують легальність його перебування в Польщі.

У разі працевлаштування особи, яка нелегально перебуває в країні, роботодавцю, окрім штрафу до більш ніж 3 тис. доларів, загрожує тюремне ув’язнення на строк від 3 місяців до 5 років. Якщо роботодавець повторно порушить законодавство, йому вже загрожуватиме до 10 років в`язниці.

Крім того, порушник три роки не зможе отримувати фінансову допомогу в рамках програм Європейського Союзу, а також дотації або субвенції від польських органів влади.

У разі підтвердження нелегального працевлаштування судом, порушник також втрачає право на участь у державних тендерах протягом п`яти років.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського Міністерства праці та соціальної політики, громадяни України є абсолютними лідерами серед іноземців, які працюють у Польщі.

Минулого року українці отримали понад 13 тис. офіційних дозволів на роботу в Польщі й близько 170 тис. заявок на роботу за спрощеною системою, що дозволяє працевлаштування до 6 місяців на рік.

Довідка УНІАН. За даними українських дипломатів, 70% скарг українців до консульств у Польщі пов`язано з невиплатою зарплати польськими роботодавцями, які працевлаштовують українців за спрощеною системою, але не підписують контрактів.

Підприємці, таким чином, економлять на обов`язкових соціальних відрахуваннях, а українці, які не мають письмового документа про роботу, позбавлені соціального захисту й вимушені лише сподіватися на сумлінність роботодавця.