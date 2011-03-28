У Києві горіли два супермаркети

У ніч з неділі на понеділок горіли два складські приміщення торгової мережі "Фора".

Перша пожежа сталася в нуль годин двадцять хвилин за адресою бульвар Верховної Ради, 27 у Дніпровському районі. Друга - рівно за годину на вулиці Заболотного, 48-А, повідомляє «Сегодня».

«Коли ми прибули на місце події, то побачили що горить склад у дворі магазина, - розповіли у ГУ МНС Дніпровського району про пожежу на бульварі Верховної Ради. – Нашим бійцям вдалося вчасно загасити вогонь. В результаті пожежі згоріли дерев`яні піддони, холодильні установки і кондиціонери. Також постраждали балкони двох житлових квартир на другому і третьому поверсі, які розташовані над складом».

Друга пожежа сталася рівно за годину за таким самим сценарієм.

«О 01.25 спрацювала пожежна сигналізація, - розповіли в управлінні пожежної охорони Голосіївського району. – До нашого приїзду пожежу намагався ліквідувати вогнегасником охоронець розміщеного поряд з «Форою» ринку».

Пожежники за кілька хвилин загасили полум`я. Як і в першому випадку, постраждали піддони і кондиціонер.

Попередня причина обох пожеж – підпал.