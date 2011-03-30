У Києві запроваджено рейтингову оцінку районної влади

Київська міська державна адміністрація запровадила рейтингову оцінку діяльності районних держадміністрацій.

Відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Як зазначено в документі, рішення прийнято з метою не лише проведення оцінки діяльності райдержадміністраціями щодо виконання ними визначених законодавством повноважень, але й оперативного виявлення проблем і підвищення ефективності управлінських рішень місцевих органів влади з реалізації пріоритетних завдань розвитку столиці, а також на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів.

Розпорядженням затверджено Порядок проведення рейтингової оцінки діяльності райдержадміністрацій.

Так, предметом оцінки будуть показники: сталого економічного розвитку (сфери матеріального виробництва, фінансова діяльність, споживчого ринку); підвищення стандартів життя (медичне обслуговування, освіта, соціальний розвиток, соціальна підтримка); поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій (розвиток підприємництва, інвестиційна дільність); модернізації інфраструктури (розвиток ЖКГ, житлове забезпечення); безпеки діляьності та організаційно-управлінської діялдьності.

Рейтингова оцінка здійснюватиметься щоквартально та підставі останніх даних офіційної статистики і відомостей райдержадміністрацій. Також районні адміністрації повинні будуть подавати у КМДА свої пропозиції щодо поліпшення ситуації у тих випадках, коли показники є незадовільними.

На підставі отриманої від районів інформації відповідні стурктурні підрозділи КМДА роблять аналітичну записку, в якій зазначають аналіз динаміки змін показників у всіх сферах розвитку в районах, вказують конкретні причини виникнення негативних тенденцій розвитку районів, надають пропозиції голові КМДА і райдержадміністраціям щодо шляхів усунення існуючих проблем.

Також в аналітичній записці інфоромуватиметься про заходи, що вживатимуться відповідльними стукрурними підрозділами КМДА спільно з районними адміністраціяими з метою покращення ситуації у районах і вирішення визначених проблем.

Результати рейтингування оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті столичної влади.