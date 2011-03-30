Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9705/7,9745, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9715/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2799/0,2802, на 12:00 ціни впали до 0,2792/0,2793. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 28,5250 (+0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4072/1,4074, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,2230/11,2305, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,2440/11,2550.