14 машин гасили пожежу у центрі Києва

У центрі Києва півтори години ліквідовували пожежу у 4-поверховому відселеному будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, пожежа на першому поверсі в будинку недалеко від станції метро Лук’янівська, на вул. Коперника, 25, сталася вчора, 30 травня, близько 16.30.

Вогонь швидко розповсюдився по дерев’яних перегородках та перекриттях старого будинку на інші три поверхи.

Рятувальники гасили вогонь за підвищеним викликом „Пожежа № 2”. Ліквідували ж пожежу за півтори години.

На місці працювали близько 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Остаточну причину займання з’ясовують фахівці. Наразі, основна версія – необережне поводження з вогнем невідомих осіб.