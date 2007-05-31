Дітей на Рівненщині отруїли навмисно?

Масове отруєння учнів Кричильської загальноосвітньої школи, що у Сарненському районі на Рівненщині, могло бути навмисним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Рівненської області Олексій БАГАНЕЦЬ на засіданні колегії облдержадміністрації.

Як повідомлялося, минулого тижня 73 учні цієї школи були госпіталізовані у районну лікарню з ознаками харчового отруєння після споживання їжі у шкільній їдальні. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків).

Таку ж думку висловив на засідання колегії і головний санітарний лікар області Геннадій ШЕВЧЕНКО. Підставою для цих підозр став той факт, що не всі школярі, які обідали за одним столом, занедужали і були госпіталізовані.

За попередніми висновками столичних спеціалістів, причина отруєння дітей не бактеріологічна, а хімічна. Зокрема, у капусті виявлено перевищення вмісту нітратів та фосфоро-органічні сполуки, в куразі — афлотоксин (продукт життєдіяльності шкідливих грибків).

Як повідомив О.БАГАНЕЦЬ, досудове слідство забере чимало часу, бо необхідно опитати усіх потерпілих школярів і причетних до справи осіб. Не виключено, що в термін, передбачений законодавством, слідчі не вкладуться. Прокурор обіцяє справу не затягувати і за потреби збільшити склад слідчої групи. Справу розслідує прокуратура Сарненського району під наглядом обласної прокуратури.

Керівники головного управління облдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій пропонують, щоб продукти у шкільні їдальні північних районів області привозили лише з визначених для цього господарств.