Адвокат Лозінського запевняє суд, що Олійник загинув від нещасного випадку

Адвокат колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО просить суд виправдати його підзахисного, звинуваченого у вбивстві громадянина Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час дебатів на судовому засіданні у Дніпровському районному суді міста Києва.

Зокрема, адвокат В.ЛОЗІНСЬКОГО назвав усі звинувачення прокуратури безпідставними. За його словами, В.Олійник загинув внаслідок нещасного випадку.

«Я прошу для ЛОЗІНСЬКОГО виправдувальний вирок», - сказав адвокат.

Коментуючи вимогу прокуратури засудити його до довічного ув’язнення, В.ЛОЗІНСЬКИЙ сказав, що таким чином прокурор хотів його залякати, а також «вдарити по вухах журналістів».

Він також назвав звинувачення прокуратури на його адресу безглуздими і безпідставними.

Підсудний докладно прокоментував усі звинувачення прокуратури на його адресу. При цьому В.ЛОЗІНСЬКИЙ заявив, що не мав наміру вбивати В.Олійника, а заперечив будь-яку причетність до його смерті.

«Ніякого злочину, який можна кваліфікувати як вбивство, я не скоював», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.