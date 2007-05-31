Соціаліст Філіндаш: Цушка отруїли спецзасобами

Інформація про зловмисне отруєння міністра внутрішніх справ Василя Цушка має під собою реальні підстави.

Про це заявив народний депутат України від фракції СПУ Євген Філіндаш, повідомляє сайт Соцпартії.

"Особисто мені точно відомо, що Василь Петрович був отруєний. Організатори цього отруєння також відомі - їх сліди ведуть на всім відому вулицю в центрі Києва. Прізвища цих людей будуть озвучені пізніше. Тому що вже відомо, хто це запланував, коли і як", - заявив Філіндаш.

За його словами, причиною такого вчинку послужило те, що "в складній і кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який не піддався тиску з боку Банкової".

"Якби не рішучі дії Цушка, цілком можливо, що основними гілками влади сьогодні були б внутрішні війська і управління держохорони. А пан Кіхтенко зі своїми підлеглими вже організовували б вибори! Тому Василя Цушка за допомогою спецзасобів і довели до інфаркту. Той його приїзд в Генпрокуратуру, який так злить опозицію, показав, що у нас є справжній міністр внутрішніх справ, який не ховається за спини підлеглих, а бере всю відповідальність на себе", - стверджує депутат.

Філіндаш вважає, що Верховна Рада повинна звернутися до силових структур з вимогою зайнятися розслідуванням цієї справи і надати офіційну інформацію: "Винні в отруєнні Василя Цушка повинні бути обов`язково покарані!".