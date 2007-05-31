Курортний сезон в Євпаторії відкриється рекордом Гіннесса

Курортний сезон в Євпаторії (Крим) відкриється презентацією унікального туристичного маршруту "Малий Єрусалим".

"Відкриття курортного сезону в Євпаторії обіцяє стати найбільш незвичайним за всю історію цього свята", - відзначили УНІАН в прес-службі Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Міська влада приурочили до відкриття курортного сезону презентацію унікального туристичного маршруту в старій частині міста. Там на площі в 2,5 гектарів розташовані безліч храмів різних конфесій. Звідси і назва маршруту - "Малий Єрусалим".

Його презентація пройде увечері 9 червня біля кріпосних воріт середньовічного Гезльова (в середні віки Гезльовом називалася нинішня Євпаторія - УНІАН). "Живі скульптури історичних персонажів, танці дервішів, гарем з євнухами, місто майстрів, золотий осел, царська карета - на маршруті гостей чекає маса сюрпризів і можливість зануритися в середньовічну історію", - обіцяє євпаторійська влада.

В ході свята також планується встановити рекорд на наймасовішу пішохідну екскурсію. Для цього до Євпаторії запрошені представники Книги рекордів Гіннеса в Україні.

Доповнять презентацію "Малого Єрусалиму" театралізоване шоу та концертна програма національних колективів.