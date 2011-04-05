Єврокомісія покарала 17 виробників арматури за змову

Європейська комісія оштрафувала 17 виробників арматури, що напружується, на загальну суму 269 млн 870 тис. 750 євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Комісія дійшла висновку, що компанії порушили європейську заборону на картельну змову і на обмеження бізнес-практики.

Йдеться, зокрема, про виробників арматури, яка використовується для будівництва фундаментів, балконів і мостів.

«Вражає, як така значна кількість компаній зловживали практично на всьому будівельному ринку Європи протягом такого тривалого часу і з таким життєво важливим товаром, начебто вони діяли в плановій економіці», - заявив із цього приводу віце-президент Єврокомісії, що відповідає за питання конкуренції, Хоакін АЛМУНІЯ (Joaquín Almunia).

Згідно з висновками Комісії, усі 17 компаній домовлялися про встановлення ціни і поділ ринку протягом 18 років - з 1984 по 2002 роки – в усіх країнах - членах ЄС, окрім Великої Британії, Ірландії та Греції.

Картельна діяльність припинилася у 2002 році, коли компанія DWK/Saarstahl в рамках введеної у 2002 році Європейської програми пом`якшення провини повідомила про існування змови на ринку.

Комісія встановила, що протягом 18 років металургійні компанії фіксували індивідуальні квоти і ціни, розподіляли клієнтів і обмінювалися чутливою комерційною інформацією.

Перші збори представників компаній були проведені в Цюриху, після чого ці збори отримали назву «Цюрихський клуб». Пізніше він був перейменований на «Європейський клуб». Існували також два його регіональні відділення: в Італії (Італійський клуб) та в Іспанії й Португалії (Іспанський клуб). Різні відділення були пов`язані між собою. При цьому, представники компаній зустрічалися в готелях по всій Європі під час офіційних торгових подій. У цілому, Комісія нарахувала щонайменше 550 таких зустрічей.

Встановлюючи штрафи, Комісія брала до уваги обсяги продаж компаній, а також серйозність порушення, географічне поширення картелю і його тривале існування.

При цьому, Єврокомісія збільшила штраф на 60% для ArcelorMittal Fontaine і ArcelorMittal Wire France, оскільки ці компанії вже двічі були оштрафовані раніше за картельну змову.

DWK/Saarstahl отримала повний імунітет, у зв`язку з тим, що саме вона розкрила діяльність картелю.