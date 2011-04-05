МВФ вважає необхідним посилити правила

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан вважає необхідним посилення "правил гри" всередині фінансового сектора, аж до введення нових податків для бізнесу, повідомляє РІА "Новости".

"У конструюванні нової макроекономічної системи для нового світу маятник гойдатиметься - принаймні дещо - від ринку до держави, і від порівняно простих речей до речей складніших", - сказав Стросс-Кан, виступаючи в університеті Джорджа Вашингтона.

За його словами, в докризовій системі координат фінансовому сектору як такому приділялося недостатньо уваги. "Нам потрібно переосмислити політику в цій сфері... Фінансовий сектор потребує серйозного хірургічного втручання з погляду регулювання. Криза стала породженням культури бездумних ризиків, культури, яка, на жаль, досі жива і дається взнаки", - зазначив директор-розпорядник МВФ.

За його словами, необхідне забезпечення жорсткішого регулювання процесів у фінансовому секторі та розробка нових механізмів розв`язання кризових ситуацій. "Ми повинні оподатковувати фінансову діяльність, щоб примусити цей сектор узяти на себе частину витрат, які через його ризиковані операцій несе населення", - переконаний Стросс-Кан.