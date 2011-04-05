Долар на міжбанку росте

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9740/7,9810 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2816/0,2819, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,3230/11,3345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4198/1,4200 (понеділок — 1,4224/1,4226). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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