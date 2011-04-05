«Гочу Руставського» видворять з України

Суд виніс ухвалу про примусове видворення з території України затриманого днями в Запоріжжі громадянина Грузії Гочі КЕВЛІШВІЛІ, відомого як кримінальний авторитет на прізвисько «Гоча Руставський».

Як повідомили УНІАН у керівництві запорізького главку міліції, відповідну ухвалу виніс 4 квітня Запорізький окружний адміністративний суд.

«Відповідно до цієї ухвали суду, Г.КЕВЛІШВІЛІ підлягає примусовому видворенню за межі території України негайно», - підкреслили в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, зазначивши, що зараз проводяться заходи, необхідні для виконання цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, «Гоча Руставський», який нелегально перебував в Україні й намагався впливати на криміногенні процеси на південному сході країни, був затриманий на початку квітня співробітниками управління кримінального розшуку ГУ МВС України в Запорізькій області.

10 квітня 2010 року Г.КЕВЛІШВІЛІ вже затримувався співробітниками ГУБОЗ МВС спільно зі співробітниками УБОЗ Запорізького главку міліції. Тоді суд виніс ухвалу, згідно з якою Г.КЕВЛІШВІЛІ було заборонено в'їзд на територію України строком на 5 років.

За оперативними даними, "Гоча Руставський" є лідером організованого злочинного угрупування під назвою "ОЗУ Гочі". Це угрупування займається розбійними нападами, здирництвом, грабежами, викраденням автомобілів, крадіжками з автотранспорту і квартир, збутом наркотиків на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Харківської областей.