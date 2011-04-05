Екс-мера Гурзуфа взяли під варту

Колишньому Гурзуфському селищному голові обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Відповідне рішення прийняв Центральний районний суд Сімферополя, повідомляє Українська правда з посиланням на прокуратуру АРК.

Посадовець, який певний час перебував у розшуку, обвинувачується у незаконному, під видом зберігання плавзасобів, виділенні комерційній структурі двох земельних ділянок площею 1,3 га.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 8 жовтня порушила кримінальну справу щодо мера селища Гурзуф - четвертого мера після затримання голів Алупки, Лівадії й Алушти.

Наразі встановлюється розмір завданих державним інтересам збитків.

Крім того, суд заарештував землевпорядника Гурзуфської селищної ради, який узгодив виділення цих ділянок.

Слідчим відділом прокуратури АР Крим проводиться слідство.