Екс-мера Гурзуфа взяли під варту

22:46, 05 квітня 2011
Суспільство
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Посадовець певний час перебував у розшуку

Колишньому Гурзуфському селищному голові обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Відповідне рішення прийняв Центральний районний суд Сімферополя, повідомляє Українська правда з посиланням на прокуратуру АРК.

Посадовець, який певний час перебував у розшуку, обвинувачується у незаконному, під видом зберігання плавзасобів, виділенні комерційній структурі двох земельних ділянок площею 1,3 га.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 8 жовтня порушила кримінальну справу щодо мера селища Гурзуф - четвертого мера після затримання голів Алупки, Лівадії й Алушти.

Наразі встановлюється розмір завданих державним інтересам збитків.

Крім того, суд заарештував землевпорядника Гурзуфської селищної ради, який узгодив виділення цих ділянок.

Слідчим відділом прокуратури АР Крим проводиться слідство.

 

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