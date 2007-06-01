В КС вже є подання про перепідпорядкування внутрішніх військ Ющенку

1 червня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 25 травня 2007 року № 474/2007 „Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Окрім того, 1 червня до Конституційного Суду надійшло подання 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 13 та частини другої статті 16 Кодексу України „Про надра”, а також частини третьої статті 38 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” в частині можливості надання спеціальних дозволів на користування природними ресурсами, зокрема, надрами, особам, які не є громадянами України, а також іноземним юридичним особам та юридичним особам за участі іноземних юридичних та фізичних осіб.

Також до КС надійшло подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 14 березня 2007 року № 204/2007 „Питання енергетичної безпеки України”.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КСУ.