Експерт: більшість дрібних фермерів готові продати землю і піти з ринку

49% сільськогосподарських виробників України вважають, що вартість одного гектара ниви повинна перевищувати 10 тис. грн., а 28% оцінюють вартість орних земель у менш ніж 5 тис. грн. за гектар, тобто - недооцінюють вартість землі.

Такі результати наводяться в новому дослідженні Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) «Ринкова вартість орних земель в Україні», повідомила УНІАН прес-служба УКАБ.

За результатами дослідження, 35% сільгоспвиробників оцінюють вартість гектара ниви у більш ніж 15 тис. грн. Із них 23% – це малі фермерські господарства розміром не більше 50 га.

Крім того, переважна більшість дрібних фермерів не збираються купувати землю після введення ринку землі.

«У зв`язку з цим напрошується висновок, що в разі скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення більшість малих фермерських господарств готові піти з аграрного ринку й розраховують подорожче продати свої земельні угіддя», – стверджує експерт аграрних ринків УКАБ Тарас ГАГАЛЮК.

Водночас, зазначив експерт, серед потенційних учасників ринку землі близько 30% оцінюють вартість ниви не вище, ніж 5 тис. грн. за гектар.

Нагадаємо, що за даними Держземагентства, нормативна оцінка 1 га орних земель у 2010 р. у середньому по Україні становила 11,9 тис. грн.