УБОЗ вилучив 345 кілограмів контрабандного золота

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Криму у результаті спецоперації викрили організовану злочинну групу, учасники якої налагодили контрабандний канал постачання ювелірних виробів з-за кордону до України.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення санкціонованих обшуків на теплоході, котрим зловмисники доправляли товар, та за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено майже 345 кг ювелірних виробів орієнтовною вартістю 69 млн. грн.

У прокуратурі Криму УНІАН повідомили, що сьогодні порушили кримінальну справу за фактом контрабанди золотих прикрас.

За підозрою в контрабанді затримано трьох осіб.

Встановлено, що підозрювані, «користуючись тим, що митний контроль здійснювався неякісно, в групі з іншими особами незаконно провезли» прикраси до України цією весни.

Справу порушено за статтями «скоєння злочину групою осіб» і «контрабанда».

Крім того, прокуратура порушила ще одну справу - за фактом неналежного виконання обов`язків працівниками митниці.

Ведеться слідство.