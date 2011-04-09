Працівник "Фрегату" продав деталі дизельної шаланди
05:53, 09 квітня 2011Суспільство
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Статті 364 і 366
Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу стосовно працівника судноремонтного заводу, який продав деталі судна, що належить державі. Декомплектація дизельної шаланди заподіяла збитків на 800 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, справу порушено за статтями Кримінального кодексу «зловживання службовим становищем » і «службова підробка». Ведеться слідство.
За даними джерела агентства у правоохоронних органах, йдеться про працівника Керченського морського заводу «Фрегат».
Підприємство засноване у 1991 році на базі судноремонтної бази, що існувала за часів СРСР. Завод ремонтує судна, виробляє знаряддя лову і займається склопластиковим суднобудуванням.
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