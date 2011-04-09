Працівник "Фрегату" продав деталі дизельної шаланди

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу стосовно працівника судноремонтного заводу, який продав деталі судна, що належить державі. Декомплектація дизельної шаланди заподіяла збитків на 800 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, справу порушено за статтями Кримінального кодексу «зловживання службовим становищем » і «службова підробка». Ведеться слідство.

За даними джерела агентства у правоохоронних органах, йдеться про працівника Керченського морського заводу «Фрегат».

Підприємство засноване у 1991 році на базі судноремонтної бази, що існувала за часів СРСР. Завод ремонтує судна, виробляє знаряддя лову і займається склопластиковим суднобудуванням.