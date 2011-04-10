Заступника начальника ГУ МНС у Запорізькій області впіймали на хабарі

Співробітники СБУ при отриманні хабара затримали заступника начальника Головного управління МНС у Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підставою для проведення спецоперації з його затримання стало встановлення факту створення урядовцем «корупційної схеми, відповідно до якої підприємці регіону мали платити хабарі за введення в експлуатацію об`єктів нерухомості».

Операцію із затримання було проведено 5 квітня – в день отримання чергового хабара від керівника однієї з фірм Запоріжжя.

«Урядовця було затримано спецпідрозділом СБУ разом з підприємцем. У ході огляду автомобіля на задньому сидінні було знайдено пакет з 20 тис. грн. і паперові конверти з назвами інших об`єктів нерухомості Запоріжжя з грошима на загальну суму 22 тис. грн.», - повідомили у прес-центрі.

За матеріалами СБУ прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, що обіймає відповідальне становище або поєднане зі здирством хабара).