Подешевшали квитки на пасажирські теплоходи

Вартість проїзду річковим транспортом Нижньодніпровської дирекції ДП "Адміністрація річкових портів України" в поточному році складе 8 гривень, що на 2 гривні дешевше, ніж в минулому році, і на 8 гривень менше пропонованої перевізником ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, це підприємство перевозить на дачні ділянки, розташовані на берегах і островах Дніпра.

ДП "Адміністрація річкових портів", посилаючись на подорожчання паливно-мастильних матеріалів, пропонувала в нинішньому році встановити ціну на проїзд у розмірі 16 гривень за 1 місце.

Крім того, раніше ДП "Адміністрація річкових портів", передбачаючи труднощі з державним фінансуванням перевезення пільгових категорій населення, припускала, що в нинішню навігацію на 12 річкових дачних маршрути вийде всього 3 теплоходи. Проте, за домовленістю між мерією Херсона і "Адміністрацією річкових портів", цього року дачників двічі на тиждень: по вівторках і середах відповідно затвердженого розкладу і напрямкам, відпрацьованим з урахуванням розташування дачних ділянок і кількості теплоходів. По суботах і неділях проїзд буде платним. Раніше ДП "Адміністрація річкових портів" заявляла про можливість безкоштовного перевезення пасажирів-пільговиків лише 1 раз на 2 тижні.