Заступник міністра: експерти підготували позиції, справа за політиками

Для вирішення питань енергетики в контексті підготовки угоди про зону вільної торгівлі з Європейським союзом, їх потрібно виносити на політичний рівень.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив заступник міністра економіки України Валерій П`ЯТНИЦЬКИЙ, коментуючи результати чергового раунду переговорів з цього питання, що закінчився 8 квітня.

«Стосовно енергетики: ми вже вийшли, напевно, на той етап, коли на рівні експертів говорити складно. Все, що ми могли зробити, - вже зроблено. Експерти підготували позиції до потенційних угод з обох сторін. Далі мають бути вже рішення на політичному рівні - або першого віце-прем`єра, чи міністра енергетики. Це багато в чому вже питання не експертного рівня», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

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