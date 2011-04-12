Киян закликають відстояти Андріївський узвіз

17:40, 12 квітня 2011
Суспільство
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Бригинець розповів про плани реконструкції

Голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що після проведення реконструкції Андріївський узвіз може втратити свою унікальність.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.БРИГИНЦЯ.

Депутат Київради переконаний, що проект реконструкції, який планує втілити столична влада, повністю розмиває саму суть вулиці “Андріївський узвіз”.

“Вулиця стане чимось іншим, ніж є зараз, вона аж ніяк не буде мистецькою артерією, улюбленим місцем прогулянок киян і наших гостей”, - зазначає О.БРИГИНЕЦЬ.

За його даними, проект очевидно демонструє, що на узвозі планується звести 6 нових будівель, серед яких: офісний центр (Андріївський узвіз, 10 б), будівля з рестораном, виставковим залом і апартаментами (Андріївський узвіз, 6), 11-поверховий готельний комплекс з паркінгом та ресторанами (Андріївський узвіз, 14-16), а "Замок Ричарда" планується переобладнати під готель.

“Ці забудови та інші проблеми в останньому з варіантів "Концепції реставрації та ремонту забудови, реконструкції інженерних мереж та благоустрою території Андріївського узвозу у Подільському районі Києва" змусили Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини його вщент розкритикувати”, - підкреслив депутат.

За словами О.БРИГИНЦЯ, експерти одностайно виступили проти будь-якого нового будівництва на Андріївському узвозі, в тому числі й на тих ділянках, які вже виділені владою під забудову.

“Я шокований пропозиціями щодо так званого благоустрою Андріївського узвозу. Витвір Растреллі перлина узвозу - Андріївська церква - зникне! Тобто, за новобудовами церква перестане домінувати, як свого часу зникла домінація Лаврської дзвіниці через те, що простір схилів обліпили хмарочоси. В голові не вкладається! У Москві панораму Кремля захищають на законодавчому рівні, а в нас нашу гордість ховають за потворними висотками”, - заявив голова комісії Київради з питань культури.

За словами О.БРИГИНЦЯ, основна проблема Андріївського узвозу полягає в тому, що вулиця досі не визнана Міністерством культури пам’яткою містобудування, хоча Головне управління охорони пам’яток давно подало відповідну заявку. На його думку, міністерство зволікає з ухваленням відповідного рішення, щоб забудовники встигли звести свої висотні будинки, а потім вулиці відмовлять у статусі, посилаючись на розташування “бридких новобудов”.

Крім того, за даними О.БРИГИНЦЯ, ще один вагомий недолік проекту реконструкції Андріївського узвозу полягає у тому, що узвіз може перетворитись на транспортну магістраль. На сьогодні проїзд на вулиці заборонений, нагадав він. За даними депутата, у проекті передбачено встановлення не постійного, а динамічного загородження, що дозволятиме рух тим, у кого є спеціальні перепустки. Водночас О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що охоронці пропускатимуть усіх - кого за гроші, кого за перепусткою - від постояльців тих же готелів до VIP-персон, які поспішають з Десятинної на Поділ.

Також, за його даними, проектом передбачено зміну унікального покриття вулиці. “Історики коси на собі рвуть: узвіз вимощений бруківкою за унікальною технологію. Покриття викладене дугою не просто так. Таким чином дощові води стікали у рівчаки на узбіччі і текли донизу, а не залишались калюжами посеред дороги. Ця технологія будівництва нагадує ринви під дахом покрівлі. Прикладів таких вулиць у містах світу не існує, і ми мали б захистити історичну спадщину, розповідаючи про особливості свого міста туристам”, - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, бруківці загрожує небезпека і через прокладення комунікаційних мереж, які, згідно з проектом, мають проходити безпосередньо під дорогою. Водночас, як стверджують експерти, існує інша технологія оновлення труб і кабелів без руйнування покриття дороги, але такий варіант хоч і знімає техногенне навантаження, коштує дорожче.

Окремо О.БРИГИНЕЦЬ звертає увагу на ще одну проблему: сотні вантажівок з будівельними матеріалами і чимало техніки для будівництва нових готелів не лише псуватимуть покриття і екологію, не лише надовго закриють узвіз для туристів, а й сприятимуть збільшенню навантаження на схили.

“Але до сьогодні члени Консультативної ради в очі не бачили ні програми, ні навіть планів укріплення схилів. Таке враження, що ніхто не замислюється над тим, що схили є невід’ємною частиною самого узвозу”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Крім того, за інформацією О.БРИГИНЦЯ, проект реконструкції передбачає встановлення цілої низки МАФів вздовж вулиці, в яких продаватимуться сувеніри і роботи художників.

“Таким чином, зовні вулиця-ярмарок перетвориться у сталий МАФовий ринок”, - підсумував він.

“Саме тому закликаю громаду міста не реагувати на солодкі промови чиновників, а відстоювати одну з наших святинь від горе-комерсантів”, - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня ц.р. голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що міська влада планує розпочати реконструкцію Андріївського узвозу вже цього року і завершити до Євро-2012. За його словами, на реалізацію проекту необхідно близько 150 млн. грн.

На той час проект реконструкції перебував на узгодженні фахівців та експертів.

 

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