Азаров готовий відправити до Росії 1 млн. тонн кукурудзи
19:28, 12 квітня 2011Суспільство
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Але як бути з цукром?
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтверджує готовність України поставити замовлені Росією обсяги кукурудзи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у рамках його візиту до Києва.
«Хотів би підтвердити нашу готовність виконати замовлення російської сторони на закупівлю в Україні одного мільйона тонн кукурудзи», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що просив би прискорити розгляд Росією пропозиції України про встановлення квоти в 2011 році на безмитні поставки 100 тис. тонн українського цукру.
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