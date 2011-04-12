Азаров готовий відправити до Росії 1 млн. тонн кукурудзи

19:28, 12 квітня 2011
Суспільство
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Але як бути з цукром?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтверджує готовність України поставити замовлені Росією обсяги кукурудзи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у рамках його візиту до Києва.

«Хотів би підтвердити нашу готовність виконати замовлення російської сторони на закупівлю в Україні одного мільйона тонн кукурудзи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що просив би прискорити розгляд Росією пропозиції України про встановлення квоти в 2011 році на безмитні поставки 100 тис. тонн українського цукру.

 

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