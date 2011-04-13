Підприємці вимагають не робити ринки комунальними

У Полтаві у другій половині 12 квітня близько 300 підприємців пікетували мерію і вимагали не робити ринки комунальними.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники тримали у руках плакати «Підприємці проти комунального зашморгу!», «Рейдерству — ні!», “Не хочемо в комуну!» і висловлювалися проти рішення міської влади повернути ринки в комунальну власність і вимагали від мера Полтави Олександра МАМАЯ на позачерговій сесії скасувати рішення про передачу ринків у комунальну власність.

У пікеті взяли участь представники ринків «Мотель», «Браїлки», «Полімпекс», Центрального ринку й ін.

Як повідомлялося, Полтавська міськрада 1 березня передала 4 ринки в оренду комунальному підприємству "Полтавасервіс" (Полтава), уклавши з ним договір оренди землі під ринками на 5 років.

Мер Полтави О.МАМАЙ неодноразово заявляв, що всі ринки повинні бути комунальними.

Всього у Полтаві 27 ринків, на яких працюють близько 10 тисяч підприємців.