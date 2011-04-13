На Донеччині зростають протестні настрої

12:22, 13 квітня 2011
Суспільство
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Влада розгубилася?

Незадоволення громадян діями місцевої влади силиться на Донеччині. На погляд експертів, причина в тому, що важливі рішення й зміни впроваджують, абсолютно ігноруючи думку громадськості.

Упродовж останнього часу на Донеччині відбуваються численні акції протесту різних груп  громадськості.  Люди протестують  проти  закриття шкіл і лікарень, будівництва сміттєспалювального заводу, підвищення квартирної плати в 2 рази,  вирубки дерев,  порушення релігійних прав.

На мітинги виходять  батьки школярів, екологи, ошукані вкладники, прихильники  української православної церкви київського патріархату. «Утиск інтересів громадян  з боку влади посилюється на тлі погіршення загальної соціально-економічної ситуації та падіння рівня життя. Тому  на Донеччині  і  відбувається такий  викид протестної енергії»,  прокоментував Deutsche Welle нинішню ситуацію голова громадської ради при облдержадміністрації, політолог  Володимир Кіпень.

Кіпень зазначив, що громадська рада виступила із заявою, в якій висловила занепокоєння суспільною ситуацією в регіоні.  За словами  політолога, влада на Донеччині  діє за старими методами, які не мають нічого спільного з демократичними  принципами, що проголошуються.  Реформи задумуються в кабінетах посадовців, а  врахування інтересів громадськості повністю виключається. 

Водночас, за словами експерта,  місцева  влада не очікувала масових протестів на Донеччині у відповідь на свої дії і навіть розгубилася. На  думку політолога, позиція громадської ради та  громадські протести мають все ж таки призвести  до проявів розуміння з боку  влади, і вона  утримається  хоча б від поспішного  закриття шкіл.  Утім,  неможливо виключати, каже експерт,   що сьогоднішні  заяви про прислухання до голосу громадськості   не  виявляться лише  бюрократичним заграванням.  

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