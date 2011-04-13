На Донеччині зростають протестні настрої

Незадоволення громадян діями місцевої влади силиться на Донеччині. На погляд експертів, причина в тому, що важливі рішення й зміни впроваджують, абсолютно ігноруючи думку громадськості.

Упродовж останнього часу на Донеччині відбуваються численні акції протесту різних груп громадськості. Люди протестують проти закриття шкіл і лікарень, будівництва сміттєспалювального заводу, підвищення квартирної плати в 2 рази, вирубки дерев, порушення релігійних прав.

На мітинги виходять батьки школярів, екологи, ошукані вкладники, прихильники української православної церкви київського патріархату. «Утиск інтересів громадян з боку влади посилюється на тлі погіршення загальної соціально-економічної ситуації та падіння рівня життя. Тому на Донеччині і відбувається такий викид протестної енергії», прокоментував Deutsche Welle нинішню ситуацію голова громадської ради при облдержадміністрації, політолог Володимир Кіпень.

Кіпень зазначив, що громадська рада виступила із заявою, в якій висловила занепокоєння суспільною ситуацією в регіоні. За словами політолога, влада на Донеччині діє за старими методами, які не мають нічого спільного з демократичними принципами, що проголошуються. Реформи задумуються в кабінетах посадовців, а врахування інтересів громадськості повністю виключається.

Водночас, за словами експерта, місцева влада не очікувала масових протестів на Донеччині у відповідь на свої дії і навіть розгубилася. На думку політолога, позиція громадської ради та громадські протести мають все ж таки призвести до проявів розуміння з боку влади, і вона утримається хоча б від поспішного закриття шкіл. Утім, неможливо виключати, каже експерт, що сьогоднішні заяви про прислухання до голосу громадськості не виявляться лише бюрократичним заграванням.