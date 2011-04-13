Литвину прооперували ногу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переніс операцію на нозі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар спікера парламенту Ольга ЧОРНА.

За її словами, операція була зроблена 7 квітня, оскільки В.ЛИТВИН мав певні ускладнення з правою ногою після травми, спричиненої зайняттям спортом.

О.ЧОРНА зауважила, що наразі В.ЛИТВИН проходить курс реабілітації. «Володимир Михайлович почувається цілком нормально. Але наразі лікарі забороняють йому додаткові фізичні навантаження», - сказала прес-секретар спікера. При цьому О.ЧОРНА запевнила, що наступного пленарного тижня голова ВР повернеться до своєї роботи в парламенті.