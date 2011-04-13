Правоохоронці Дніпропетровська вилучили наркотиків на 6 мільйонів

Правоохоронці Дніпропетровська вилучили наркотиків на 6 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.

Зокрема, поінформували в міліції, 12 квітня працівники управління Державної служби боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС в області в ході реалізації оперативної інформації стосовно осіб, причетних до розповсюдження наркотичних засобів, затримали 41-річного раніше судимого мешканця Васильківського району Дніпропетровської області. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого оперативники виявили та вилучили розфасовані у 41-му мішку макову соломку вагою 600 кг, марихуану вагою 2 кілограми, а також дві мисливські рушниці калібру 12 мм без документів.

Наразі стосовно наркоділка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та хуліганства, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» КК України з подальшим обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За висновками фахівців, із зазначеної кількості вилученої макової соломки можна було б виготовити понад 120 тисяч доз «опію», вартість якого за цінами «чорного ринку» становить майже 6 млн. грн., зазначили у ВЗГ.

Наразі правоохоронці проводять подальші заходи щодо встановлення злочинних зв’язків затриманого та джерел надходження наркосировини до регіону.