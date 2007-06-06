Аварія на трасі Рівне-Луцьк: серед 5 загиблих - двоє дітей

Біля с. Карпилівка Рівненської області на автошляху Рівне-Луцьк внаслідок зіткнення легкового автомобіля та приватного мікроавтобуса загинуло п’ятеро осіб, в тому числі двоє дітей (1995 і 1998 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ще п’ятеро осіб госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.