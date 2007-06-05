Око за око. Жулинському заборонили в`їзд до Росії

Миколі Жулинському - голові Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України, заборонили в`їзд до Росії.

Про це УНІАН по телефону повідом сам М.ЖУЛИНСЬКИЙ, який сьогодні прилетів до Санкт-Петербурга разом з дружиною та дочкою. За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, це приватний візит – вони приїхали до РФ, щоб відвідати могилу брата дружини, який похований Пушкіно.

М.ЖУЛИНСЬКИЙ перебуває в аеропорту “Пулково-2”. За словами радника Президента України, представник прикордонної служби повідомив йому, що йому заборонено в’їзд на територію РФ, не пояснюючи причин. “Я міг вловити з інформації, що вони мене мають депортувати”, - сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ. У нього забрали паспорт, і він вже три години очікує рішення.

При цьому він зазначив, що оскільки він долетів до Санкт-Петербурга “Російськими авіалініями”, то його зобов’язані депортувати також “Російським авіалініями”, наступний рейс яких на Київ відбудеться 8 червня.

За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, до аеропорту приїхав консул України в Санкт-Петербурзі, яки хоче домовитися про те, щоб М.ЖУЛИНСЬКИЙ виїхав до Києва завтра літаком “Аеросвіту”, придбавши квиток за власні кошти.

На запитання, з чим це можуть бути пов’язані ці події, М.ЖУЛИНСЬКИЙ припустив, що це пов’язано з депортацією з Сімферополя російського політолога, лідера Міжнародного Євразійського руху Олександра ДУГІНА.

За інформацією російських ЗМІ, сьогодні, 5 червня, О.ДУГІНА не пустили на територію України. Як повідомляє сайт Міжнародного Євразійського руху, він був оголошений персоною нон-грата і депортований з Сімферопольського аеропорту першим же літаком, що летить на Москву. О.ДУГІН прямував на фестиваль "Велике російське слово", організований Російською громадою Криму.

Як повідомив РІА “Новости” начальник прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Валентина ВОРОБЙОВА, О.ДУГІНУ заборонили в`їзд в країну за рішенням Служби безпеки України. "В час перевірки документів на пункті паспортного контролю в Сімферопольському аеропорту з`ясувався, що Олександру ДУГІНУ заборонений в`їзд до України до 5 червня 2011 року", - сказала В.ВОРОБЙОВА.

О.ДУГІН був оголошений Україною "нев`їзним" в червні 2006 року, разом з директором Інституту країн СНД, депутатом Держдуми РФ Костянтином ЗАТУЛІНИМ та іншими громадянами Росії, чиї дії під час акцій протесту в Криму проти україно-американських навчань Sea Breeze-2006 були визнані такими, що порушують законодавство України.