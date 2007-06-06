До СБУ ніхто не звертався щодо можливого отруєння Цушка
Адвокат міністра має підозри
До Служби безпеки України ніхто не звертався щодо можливого отруєння міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
Вона також зазначила, що міністра внутрішніх справ охороняють відповідні підрозділи МВС, і вони також не звертались до спецслужб з цього приводу.
В той же час М.ОСТАПЕНКО зазначила, що СБУ у разі потреби готова надати допомогу у розслідувані цієї справи.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.
31 травня ДЗГ МВС повідомив, що у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено в німецьку клініку.
1 червня народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час вранішнього пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКА було отруєно, і відомі вже й організатори цього інциденту.
За його словами, це пов`язано з тим, що в кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.
У свою чергу, адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня заявляла, що хвороба у В.ЦУШКА викликана отруєнням. За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе".
1 червня в одній з клінік Німеччини В.ЦУШКА прооперували.