Встановлено нагрудний знак «70 років партизанського руху в Криму»

Верховна Рада Автономної республіки Крим заснувала нагрудний пам`ятний знак «70 років партизанського руху в Криму».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на пленарному засіданні сесії кримського парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці до ухваленого рішення, проект підготовлено з метою підготовки до святкування 70-річчя початку партизанського руху в Криму в роки Великої Вітчизняної війни, а також з метою гідного вшанування ветеранів, які брали участь у партизанському й підпільному русі в Криму.

Для реалізації проекту будуть потрібні додаткові кошти в бюджеті Криму на 2011 рік, передбачені на культуру та мистецтво (заходи з відзначення пам`ятних дат, свят, проведення оглядів-конкурсів, фестивалів тощо), при цьому обсяг фінансування в документі не уточнюється.

Раді міністрів АРК доручено до 1 вересня 2011 року забезпечити виготовлення 500 нагрудних пам`ятних знаків і посвідчень до них.