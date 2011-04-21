Азаров запропонує українцям самим собі підвищити пенсійний вік

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обдумує варіант поетапного проведення пенсійної реформи і продовження терміну підвищення пенсійного віку до 15 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на семінарі з представниками регіональних ЗМІ.

«Ось мені останнім часом приходить така думка – поетапно її провести, цю пенсійну реформу», – сказав М.АЗАРОВ.

Він уточнив, що на першому етапі, впродовж 2-3 років, можна дозволити людям добровільно обирати вік виходу на пенсію.

«Хочеш виходити з 57 – будь ласка, працюй і в 57 років одержиш відповідні стимули. Не хочеш – будь ласка, держава тебе примушувати не буде, йди на пенсію в 55 і одержуй свою солідарну пенсію, і будь здоровий», – сказав прем`єр-міністр.

Також він зазначив, що підвищення пенсійного віку можна проводити впродовж не 10, а 15 років. «Можна не на 10 років розтягнути, як ми зараз запропонували, – щороку по 0,5 роки збільшувати (термін виходу на пенсію – УНІАН), можна на 15 років розтягнути», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що підвищувати вік виходу на пенсію доведеться у будь-якому разі. «Рано чи пізно нам треба на це йти», – сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, проект Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було обнародувано на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

18 березня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді. Глава держави відзначив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз`яснювальну роботу положень закону серед громадян.

Нагадаємо, для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна мала ухвалити закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року. Зокрема, Україна взяла зобов`язання перед МВФ поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Сергій ТІГІПКО прогнозував, що питання про пенсійну реформу буде винесено на розгляд Верховної Ради України наприкінці травня – початку червня.