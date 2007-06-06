МЗС Росії: для Миколи Жулинського було зроблено виняток

Радникові президента України Миколі Жулинському було заборонено в`їжджати на територію РФ оскільки щодо нього діють обмежувальні заходи, передбачені російським законом, зазначається в повідомленні департаменту інформації та преси МЗС РФ.

"Справді, громадянинові України Миколі Жулинському, який прибув рейсом з України до аеропорту "Пулково", не було дозволено в`їжджати на територію Росії, оскільки щодо цього громадянина діють обмежувальні заходи, передбачені російським законодавством", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що "розглядають інцидент з Жулінськім як винятковий, зумовлений тільки юридично закріпленими нормами".

"Крім того, ми ні за яких обставин не маємо наміру перетворювати цю відмову у в`їзді в систему", - додали в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН радник Президента України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ заявив, що в Росії існує список людей, складений під час “помаранчевої революції”, які не мають бути допущені на територію цієї країни.

М.ЖУЛИНСЬКИЙ припускає, що “що цей список складався в період “помаранчевої революції”, і я думаю, що це стосується, передусім, тих людей, тих діячів, політиків, які були активні у той період”.

За його словами, якщо до нього у Росії є якісь претензії, то про це мали повідомити хоча б Міністерство закордонних справ України. “Я вважаю себе ображеним, в якісь мірі приниженим як громадянин України”, - зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ. Він підкреслив, що “цю справу так не залишить”.

За його словами, він консультуватиметься з Міністерством закордонних справ України. Він також додав, що “завтра буде зустріч Арсенія ЯЦЕНЮКА з міністром РФ, і там це питання стоятиме”.

Як також зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ, завтра святкуватиметься 15 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та РФ, “і тут раптом вирішили вони так відсвяткувати, такою акцією, як депортація українського громадянина”.