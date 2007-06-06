Цушко вже стає на ноги
20:46, 06 червня 2007Суспільство
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...і спілкується по телефону з робочих питань
Стан здоров`я міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА покращився.
Про це повідомляє радіо "Ера" з посиланням на керівника Департаменту по зв`язкам з громадськістю МВС України Костянтина СТОГНІЯ.
"Міністр вже стає на ноги", - зазначив він.
При цьому К.СТОГНИЙ додав, що В.ЦУШКО спілкується по телефону з робочих питань. Також К.СТОГНИЙ припустив, що найближчим часом поїде до Німеччини, щоб особисто поспілкуватися з міністром.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.
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