Цушко вже стає на ноги

Стан здоров`я міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА покращився.

Про це повідомляє радіо "Ера" з посиланням на керівника Департаменту по зв`язкам з громадськістю МВС України Костянтина СТОГНІЯ.

"Міністр вже стає на ноги", - зазначив він.

При цьому К.СТОГНИЙ додав, що В.ЦУШКО спілкується по телефону з робочих питань. Також К.СТОГНИЙ припустив, що найближчим часом поїде до Німеччини, щоб особисто поспілкуватися з міністром.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.